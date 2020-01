Palfrader: „Geistliche haben mein Leben geprägt“

Das kann ich nicht nachvollziehen. Dafür habe ich zu oft einen Mörder oder eine Leiche gespielt. Wie man sich in eine Leiche hineinleben sollte, weiß ich nicht. In „Alles wird gut“ spiele ich einen Alkoholiker, Kleptomanen und Co.: Das möchte ich in meinem echten Leben eigentlich nicht. Wir haben auch am Set nicht getrunken. Nach dem Dreh kann man dann schon einmal ein Achterl trinken, aber ich brauchte meine ganze Konzentration.