Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bleibt während der EURO 2020 (12. Juni bis 12. Juli) „z‘Haus“, wie der ÖFB via Facebook bekannt gab. Das ÖFB-Team bezieht am 9. Juni das EM-Basiscamp in Seefeld und fliegt von Innsbruck aus zu den drei EM-Spielen am 14. Juni (18.00) in Bukarest gegen einen Play-off-Sieger, am 18. Juni (21.00) in Amsterdam gegen die Niederlande und am 22. Juni (18.00) in Bukarest gegen die Ukraine.