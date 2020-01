Autofahrer sollten zu dem beachten, dass der Großteil der Straße rund um das Messegelände im Gebiet der generellen Kurzparkzone liegt, die Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt. Die maximale Parkdauer ist auf zwei Stunden begrenzt. Als Parkplatzalternativen bieten sich die Parkplätze am Messegelände und am Campus der WU an. Besucher, die ohne Fahrzeug anreisen wollen, reisen am besten mit der U-Bahn-Linie U2 an. Die Haltestellen Messe-Prater und Praterstern liegen direkt neben beziehungsweise nur ein paar Schritte vom Messegelände entfernt.