Weder Blaulicht noch Folgetonhorn konnten einen 16-jährigen Einheimischen am Montag gegen 10.45 Uhr in Nußdorf-Debant zum Anhalten verleiten. Der Jugendliche raste mit einem geliehenen Pkw - die Zulassungsbesitzerin (19) saß im Fahrzeug - die Straße entlang und ignorierte jegliche Anhaltezeichen einer Polizeistreife, die auf ihn aufmerksam wurde. Es begann eine Verfolgungsjagd bis nach Görtschach in Tirol, wo der 16-Jährige von einem Lkw aufgehalten wurde.