Der in China kursierende neue Erreger ist dem Berliner Virusforscher Christian Drosten zufolge ein SARS-Virus ähnlich dem bei der SARS-Pandemie 2002/03. „Es ist dieselbe Virusart, nur in einer anderen Variante“, sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charite in Berlin. Unterschiede gebe es vor allem bei den Proteinen, mit denen das Virus an menschliche Zellen andocke.