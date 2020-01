Da hatte es jemand aber eilig: Ein kleines Mädchen erblickte am frühen Dienstagmorgen in einer öffentlichen Toilettenanlage in Kittsee im Burgenland das Licht der Welt. Die 30-jährige Mutter war mit ihrem Mann auf dem Weg ins Krankenhaus Hainburg. Als klar wurde, dass die Geburt früher als erwartet eintreten sollte, hielt das Paar an der öffentlichen Toilette und verständigte die Rettung.