Sumup hat sich darauf spezialisiert, Kartenleser für Kleinunternehmer möglichst erschwinglich zu machen. Daher fallen weder monatliche Fixkosten an, noch sind Sie an einen Vertrag gebunden. Lediglich die Gebühren für Transaktionen fallen an. Bei Zahlungen mit EC-Karte betragen diese rund 0,95 Prozent, bei Zahlungen mit Kreditkarte machen diese rund 2,5 Prozent der Transaktionen aus. Immer noch eine kostengünstige Alternative, wie wir finden.