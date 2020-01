Die neue Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat nach dem geplanten Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahren ein ebensolches für Lehrerinnen an öffentlichen Schulen als „möglichen nächsten Schritt“ bezeichnet. In der türkis-grünen Regierung ortete sie in diesem Themengebiet gar einen „breiten Konsens“. Schließlich gehe es darum, welches Rollenbild in den Schulen vermittelt werde.