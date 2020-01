„Voll und ganz“ unterstützen die Queen und ihre Familie die Entscheidung von Prinz Harry und Herzogin Meghan, der britischen Königsfamilie den Rücken zu kehren, ließ die Monarchin am Montag nach einer Krisensitzung in Sandringham in einem offiziellen Statement ausrichten. Nicht ganz so glimpflich kommt das Herzogpaar von Sussex jedoch in der Presse weg. Royal-Experten und Journalisten halten Meghan nämlich nicht nur für eine „gefährliche Person“, sondern sprechen sogar davon, dass der Prinz und seine Gattin die Queen „schikaniert“ hätten, „um ihren Willen zu bekommen“.