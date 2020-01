Ich habe schon öfters gesagt, dass ich niemanden kopieren möchte, sondern von jedem eine Eigenschaft rausnehmen will, die mir am Besten gefällt. Was Shiffrin und Petra Vlhova derzeit machen ist wirklich grandios und zeigt auch, was im Damen-Skisport alles noch drinnen steckt. Das ist die Richtung, in die wir uns alle entwickeln sollten.