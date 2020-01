Wir erreichten den rüstigen Baumeister just bei seinem alljährlichen medizinischen Vor-Opernball-Programm in Leipzig. Dort unterzieht er sich, so wie Melanie Griffith oder Carla Bruni, einer Art Blutwäsche. „Das wirkt Wunder“, erzählte der 87-Jährige. Weitere Details zu seiner Ball-Begleitung will er am 29. Jänner bei der offiziellen Pressekonferenz lüften. Nur so viel sei gesagt: „Heuer ist alles ganz unkompliziert!“