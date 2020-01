„Ermittlungspflicht“ bei Hasskriminalität

Mit der neuen Justizministerin sei man bereits in der Phase der türkis-grünen Sondierungen in Kontakt gewesen, weitere Gespräche seien in Aussicht gestellt. Von Zadics Vorhaben kenne man vorerst nur, was im Regierungsprogramm niedergeschrieben sei, so die Staatsanwälte-Vertreterin.