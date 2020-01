Eine Tragödie dürfte sich in der Nacht auf Dienstag an der Kärntner Grenze abgespielt haben: Gegen drei Uhr früh war in einem Einfamilienhaus auf der Pack - in der Nähe des Packer Stausees - ein Feuer ausgebrochen. Im Haus befanden sich ein älteres Ehepaar und eine Pflegerin.