Ein 34-Jähriger aus Neumarkt im Mühlkreis fuhr gegen 16.30 Uhr mit einem Lkw in Linz auf der Industriezeile in Richtung Hafenstraße. Gleichzeitig fuhr ein 34-jähriger Linzer Radfahrer auf einem unbefestigten Weg, der parallel zur Industriezeile verläuft, in die gleiche Richtung.