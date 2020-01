Logrono war damals so eine richtige Hochburg des spanischen Fußballs. Vor allem zu Hause, in einer 150.000-er Stadt, zwischen Katalonien und Baskenland, waren sie eine Macht. Die Region heißt „La Rioja“ benannt nach ihrem berühmten Wein. Logrones spielt in Rot-Weiß. Und einer der berühmtesten Spieler der Mannschaft war Toni Polster, der damals, für die Saison 1991-92, von Sevilla nach Logrono wechselte.