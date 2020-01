Bei dem tödlichen Angriff eines saudischen Luftwaffenoffiziers auf einem Marinefliegerstützpunkt in Florida im Dezember hat es sich nach Erkenntnissen der Ermittler um Terrorismus gehandelt. „Das war ein Terrorakt“, sagte US-Justizminister William Barr bei der Vorstellung der Untersuchungsergebnisse am Montag in Washington. „Die Beweise zeigen, dass der Schütze durch dschihadistische Ideologie motiviert war.“ Noch bis zwei Stunden vor dem Angriff am 6. Dezember auf der Basis in Pensacola habe der Täter „antiamerikanische, antiisraelische und dschihadistische Botschaften“ in sozialen Medien veröffentlicht.