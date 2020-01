Ein Quartett hat am Montag den Einzug in die in Wien gespielte Hauptrunden-Gruppe I der Handball-EURO der Männer geschafft. Kroatien und Weißrussland (Gruppe A) sowie Spanien und Deutschland (Gruppe C) setzen die EM nach Siegen am dritten Spieltag in Österreich fort. Falls Österreich am Dienstag (18.15 Uhr) gegen Nordmazedonien den Aufstieg in Gruppe B schafft, spielt die ÖHB-Auswahl weiterhin ebenfalls in Wien.