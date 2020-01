Die Arbeiterkammer schlägt daher Alarm und will mit Ausbildungsangeboten gegensteuern. Präsident Günther Goach: „Wir brauchen mehr Personal – langfristig in allen Bereichen.“ Das Problem scheint hausgemacht: Pflegeberufe sind gesellschaftlich kaum wertgeschätzt, werden schlecht bezahlt, die Arbeit hat es in sich. Die Privatisierung habe zu Fehlentwicklungen geführt, heißt es. Mit Lösungen sei auch von der neuen Bundesregierung nicht zu rechnen, meint Goach. Die AK setzt daher einen Pflegeschwerpunkt und investiert jährlich 660.000 Euro in Aus- und Weiterbildung sowie Beratung – wie auf der Messe für Pflegepersonal (18. Jänner in der AK/ÖGB Klagenfurt).