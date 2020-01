In der am Montag veröffentlichten Liste scheinen in der Kategorie Feldspieler Nordamerika auch der Kärntner Thimo Nickl (Nr. 51) und der im Dezember eingebürgerte Senna Peeters (Nr. 62) auf. In der Kategorie International fanden der 19-jährige Benjamin Baumgartner vom HC Davos (Nr. 81) und der 17-jährige Leon Wallner aus dem Nachwuchs von Södertälje (Nr. 112) Berücksichtigung. Rossi spielt seine zweite Saison für die Ottawa 67ers und ist mit 74 Punkten (26 Tore, 48 Assists) aus 32 Spielen und durchschnittlich 2,31 Punkten pro Partie nicht nur Topscorer der Ontario Hockey League (OHL), sondern auch aller drei großen kanadischen Juniorenligen.