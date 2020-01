Ein Mann ist am Montagvormittag im oberösterreichischen Vöcklabruck beim Hantieren an einem Notstromaggregat durch eine Stichflamme oder eine Explosion getötet worden. Die völlig verbrannte Leiche war am Nachmittag noch nicht identifiziert. Es sei aber naheliegend, dass es sich bei dem Toten um den 50-jährigen Hausbewohner handle.