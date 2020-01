„Krone“: Herr Anschober, nach 16 Jahren in der oberösterreichischen Landesregierung plötzlich Minister der türkis-grünen Regierung in Wien, können Sie kurz das Gefühl beschreiben?

Rudolf Anschober: Das Gefühl ist gemischt. Ein großes lachendes Auge, aber auch ein kleines weinendes und zwar deswegen, weil ich einfach sehr, sehr gerne in Oberösterreich gearbeitet habe. Beim Abschied von meinen Fachabteilungen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern letzten Donnerstag hatten viele von uns Tränen in den Augen, ich sowieso. Aber, und das ist das lachende Auge, ich erachte meine neue Aufgabe als große Chance für Österreich und für die Grünen. Die ersten beiden Monate meiner Arbeit starte ich gleich einen Österreich-Dialog. Es gibt in diesem Land so viele positive Kräfte, die möchte ich alle bündeln und einbinden.