Einen Tag nach den Stahlkugel-Schüssen in Salzburg-Maxglan fand die Polizei am Sonntag in der Nähe der Wohnung eines Einheimischen neben Luftdruckgewehren und Feuerwerkskörpern auch die Stahlkugeln. Die passende Schleuder fehlt jedoch. Der 43-jährige Waffenliebhaber gilt seither als mutmaßlicher Schütze.