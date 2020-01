Der dritte Rang von Marco Schwarz sei „am wichtigsten für Marco selbst“ gewesen, so Puelacher. „Es zeigt, dass er im Slalom wieder an der Spitze angelangt ist. Und er hat auch eine konstante Riesentorlauf-Saison. Er hat das volle Vertrauen in sich selbst und zum Knie. Alles funktioniert, jetzt kann es steil nach oben gehen.“ Erst zehneinhalb Monate ist es her, dass der dreifache WM-Medaillengewinner von Aare einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Der Podestplatz gebe aber auch den Trainern Ruhe, erläuterte Puelacher. „Ich glaube, dass die Öffentlichkeit und die Medien sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber trotzdem müssen wir weiter dranbleiben, denn im Herren-Sport ist es so, dass wir von 15 Leuten reden, die ums Podium fahren können.“ Es gehe daher zuerst darum, in den Top-30 zu landen. „Und inzwischen ist es so, dass wir im zweiten Durchgang ein neues Rennen haben, weil es so eng ist.“