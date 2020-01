Als Konsequenz hat Ortsparteivorsitzende Helga Stadler am Sonntagabend gegen den Bürgermeister eine Aufsichtsbeschwerde wegen Nichteinhaltung gemeinderechtlicher Vorschriften eingebracht und erhebt den Untreue-Vorwurf. „Die Eile beim Verkauf war nicht Sinn der Sache“, so Stadler. „Der Bürgermeister hätte einen Sachverständigen beauftragen müssen.“ In der heutigen Gemeindevertretersitzung will der Vizebürgermeister das per Antrag vom Ortschef einfordern.