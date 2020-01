Neue Pläne für Lärchkogelbahn und Dachstein

Für die Zukunft hat man in Schladming jedenfalls große Pläne. „Wir müssen einfach am Ball bleiben“, sagt Bliem. Sprich, bis 2025 wird es jedes Jahr Großinvestitionen geben. So ist der Neubau der Berg- und Talstation am Dachstein für 2022 avisiert - und noch in dieser Woche will man ein neues Projekt bei der Lärchkogelbahn präsentieren.