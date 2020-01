Erkaufen sich die Royals Diskretion?

Die Queen hatte am Montagabend in einem Statement erklärt, die beiden unterstützen zu wollen, wenn sie zwischen Kanada und Großbritannien hin und her pendeln. Die finanzielle Seite wurde allerdings nicht erwähnt, es hieß lediglich: „Harry und Meghan haben klargestellt, nicht mehr von öffentlichen Geldern abhängig sein zu wollen.“ Was mit den Millionen passiert, die Harrys Vater Charles jedes Jahr überweist, weiß man aber nicht so genau. Möglicherweise wird man sich damit etwas Diskretion der beiden erkaufen. Denn nichts hasst die Queen mehr als schlechte Presse.