Via „Krone“ wurde am Wochenende bekannt, dass der türkis-grünen Regierung mehr Geld zu Verfügung steht, als Türkis-Blau einst im Budget vorgesehen hatte. Das Plus des Jahres beträgt rund 1,5 Milliarden Euro, budgetiert war „nur“ ein Überschuss von 515 Millionen.