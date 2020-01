Shopping-Tipps für Last-Minute-Ballkleider in Wien

# Babsi‘s Kostümverleih

Wer sich nicht so schnell endgültig für ein Kleid entscheiden will, kann auch eines ausleihen. Babsi‘s Kostümverleih erwartet euch eine vielfältige Auswahl an Abendkleidern samt passenden Accessoires sowie einem breiten Sortiment an ausgefallenen Kostümen für all jene die es etwas ausgefallener wollen. Hier findet man - auch kurzfristig - das passende Stück.

Wo: 18., Gentzgasse 9