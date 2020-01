Bewohner als Statisten

Umzingelt vom Journalisten-Tross geht‘s hinauf in die dritte Etage, geriatrische Station. Sympathische Senioren, die dort am nett gedeckten Tisch sitzen. Sie sind Statisten für einen Leitinhalt - die Pflegereform - der neuen Regierung. Anschober geht auf sie zu. Und während Kogler - noch immer ernsten Blickes - zögerlich und körperlich gesehen „von oben herab“ in Kontakt tritt, geht der Kanzler bereits vor einer älteren Dame in die Hocke. „Er ist wirklich ein fescher Mann!“, sagt sie später. „Der vertritt uns g’scheit!“, sagt eine andere.