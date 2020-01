Sechs Feuerwehren mit 100 Helfern waren am Sonntag beim Brand der Werkstatt in der Ortschaft Freudenstein in Feldkirchen an der Donau im Einsatz. Acht in dem hölzernen Bau gelagerten Gasflaschen mussten von Atemschutztrupps gekühlt und mit Wärmebildkameras kontrolliert werden. Doch zwei Druckbehälter hielten der großen Hitze nicht stand und explodierten. Außerdem musste das Übergreifen der Flammen aufs Wohnhaus, einen Holzstoß und auf den nahen Wald verhindert werden.