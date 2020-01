Der 58-Jährige war am Abend nicht ins Pflegeheim zurückgekehrt. Da musste rasch gehandelt werden. „Im Dunklen hätte der Einsatz von Suchmannschaften der Feuerwehr in einem größeren Gebiet wenig Sinn. Dazu kamen Minustemperaturen in der Nacht. Es bestand daher auch die Gefahr, dass der Gesuchte erfriert“, erklärt ein Polizist den großen Aufwand rund um Wartberg ob der Aist. Ein Aufwand, der sich am Ende bezahlt gemacht hat. Der Vermisste wurde in den frühen Morgenstunden zwar unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten beim Bahnhof in Untergaisbach aufgefunden.