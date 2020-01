Sieben zählbare Vorstrafen wegen Betruges und Diebstählen hielten eine Tirolerin nicht davon ab, erneut in einer Drogeriemarktkette ohne zu bezahlen zuzugreifen. Am Montag war die Frau daher am Landesgericht wegen Diebstahls angeklagt. Ebenso wegen Nötigung, weil sie mit dem Ladendetektiv aneinandergeraten war.