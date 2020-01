Die Glaubwürdigkeit des Mannes hat in den vergangenen Jahren allerdings immens gelitten. Bereits zwölf Jahre verbrachte er in mehreren Etappen hinter Gittern. Davor hatte er bereits bewiesen, dass er zu allem fähig ist. Im Dezember 2001 hatte er als damals 16-Jähriger eine um zwei Jahre ältere Kremserin aus Eifersucht brutal geschlagen und getreten. Das Mädchen war noch am Tatort den schweren Kopfverletzungen erlegen. Acht Jahre hatte er damals vor Gericht ausgefasst. Nur wenige Wochen nach seiner Freilassung wurde er erneut straffällig. Wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Drohungen - auch gegenüber Polizisten - stand er in den vergangenen Jahren vor dem Richter. Und auch dieses Mal könnte er die Freiheit nur kurz genossen haben: Er kam erst im November 2019 aus der Justizanstalt Krems.