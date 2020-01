„Gemeinsames Training ist fein, das macht wirklich nichts. Wir müssen ja trotzdem unsere Sachen machen. Wir sind alle Menschen, wir fahren unterschiedlich Ski. Wenn du was davon mitnehmen kannst, ist das gut - aber am Ende geht es darum, was du machst.“ Man könne immer von anderen lernen. „Wenn das jemand will, macht mir das wirklich nichts aus. Wir lernen von allen und entwickeln uns weiter.“ Was er aber freilich „nicht okay“ finden würde, wäre, wenn jemand das Material ausspionieren würde.