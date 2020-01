Überhöhte Geschwindigkeit

Aber was war am 25. Mai 2019 genau passiert? Der damals 21-jährige Serbe raste kurz vor 21 Uhr mit mindestens 85 km/h bei Gelb-Rot in die „Saunakreuzung“ in Wels. Dort kollidierte er seitlich mit dem Moped von Pascal (15), der seine Freundin Rebekaa (14) gerade nach Hause bringen wollte.