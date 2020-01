Keller- und Abstellräume aufgebrochen

Der 27-jährige Verdächtige wiederum hatte sich mit einer 37-jährigen Linzerin und deren 17-jähriger Tochter zusammengetan. Im September und Oktober des Vorjahres brachen sie in neun Keller- und Abstellräume in Linz ein und stahlen Kinderwagen, Kleidung, Spielzeug und ein Fahrrad im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro. Der Großteil der Beute wurde sichergestellt und an die Opfer zurückgegeben. Aufgeflogen ist das Trio, als die 37-Jährige versucht hatte, via Internet einen Kinderwagen zu verkaufen. Grundsätzlich war sie für den Weiterverkauf der gestohlenen Waren zuständig, der Bosnier und die 17-Jährige verübten die Einbrüche.