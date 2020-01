Fundraising für Neuauflage der Loveparade

Zudem möchte er sich gemeinsam mit Mitstreitern auch für die Technokultur an sich stark machen. So will er etwa die elektronische Tanzmusik bei der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe schützen lassen. In diesem Jahr soll der Antrag dazu gestellt werden. Außerdem wollen sie einen offiziell anerkannten Feiertag der elektronischen Tanzmusikkultur initiieren. Eine Stellungnahme der Stadt Berlin zu den neuen Plänen liegt, laut welt.de, noch nicht vor.