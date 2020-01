Mit zwei Mitfahrerinnen - 45 und 79 Jahre alt - war eine Lenkerin (56) am frühen Sonntagabend in ihrem Pkw auf der Landesstraße in Wöllersdorf-Steinabrückl in Richtung Matzendorf unterwegs. Plötzlich setzte auf der Gegenfahrbahn ein 45-Jähriger mit seinem Auto zum Überholen an, scherte aus - und krachte mit seinem Wagen frontal in das Auto mit den drei Frauen. Die beiden Fahrzeuge wurden total demoliert. Die 56-Jährige und ihre Begleiterinnen sowie der Unfalllenker mussten vor Ort von Notärzten versorgt werden, ehe sie schwer verletzt ins Wiener Neustädter Spital gebracht wurden.