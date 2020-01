Wetterbericht kündigt Regen an

Während die Bewohner und Einsatzkräfte weiter mit dem Ausmaß der verheerenden Buschfeuer überfordert sind, verspricht zumindest die Wettervorhersage leichte Entspannung. In einigen Gebieten, die besonders von den Feuern betroffen sind, könnte es laut dem „Bureau of Meteorology“ bis zu 50 Millimeter regnen. Sollte sich diese Prognose bestätigen, wäre das, „wie wenn Weihnachten, Geburtstag, Verlobung, Jubiläum und Abschlussfeier an einen Tag fallen würden“, so die regionalen Einsatzkräfte.