Zwei Jungunternehmerinnen starten mit Mikrokredit der Bank Austria durch

Mikrokredite sind ein Schwerpunkt im Social Impact Banking der Bank Austria, das im Vorjahr in Österreich gestartet ist. Ziel ist, sowohl einen möglichst breiten gesellschaftlichen Nutzen als auch nachhaltige wirtschaftliche Erträge zu erzielen. Mehr als Bankberatung Zusätzlich zur Finanzierung werden die Mikrokreditnehmer intensiv mit betriebswirtschaftlichem Know-how unterstützt, das weit über die normale Bankberatung hinausgeht. So half das StarterCenter der Bank Austria Frau Ulutas bei der Erstellung ihres Business- und Finanzplans. Von den Mikrokrediten sollen aber nicht nur Gründer profitieren, sondern auch bestehende Unternehmen. So wie jenes der 28jährigen Designerin Julia Skergeth (julia-skergeth.com). Die Oberösterreicherin machte sich 2016 selbstständig und verkauft ihre Produkte unter der Design-Marke „JS by Julia Skergeth“.