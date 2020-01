Mittlerweile war es zu einer Verspätung des Fluges gekommen. Im Flugzeug erkundigte sich Newman daher erneut beim Personal nach ihrem Hund. „Mir wurde gesagt, ihm geht es gut. Doch es ging ihm nicht gut“, so die Australierin. Und sie sollte recht behalten: In Brisbane angekommen, wurde ihr mitgeteilt, dass „Duke“ den Flug nicht überlebt hatte. Er habe mindestens eine Stunde in der enormen Hitze in der Kiste ausharren müssen.