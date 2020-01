Gratis zur Super-Bowl-Party der Dacia Vikings

Zum bereits 28. Mal feiern die Dacia Vikings, das wohl bekannteste American-Football-Team der Stadt, ab 21 Uhr gemeinsam mit über 2000 Fans bis in die frühen Morgenstunden den Höhepunkt der Football-Saison. Neben Großprojektionen, LED-Walls und großen Einzelbildschirmen, auf denen das Spiel übertragen wird, erwartet die Gäste ein „All You Can Eat and All You Can Drink“-Angebot.