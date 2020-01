Es geht um den Umweltschutz. Durch alte Ladekabel fallen nach EU-Schätzungen allein in Europa 51.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr an. Auch für die Kunden sind verschiedene Ladekabel eine lästige Angelegenheit: Apple-User können nicht in Haushalten Strom tanken, in denen Android-Handys genutzt werden, umgekehrt funktioniert das ebenso wenig.