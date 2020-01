Mehr als 1,25 Milliarden Tiere fielen den Buschbränden, die in Australien wüten, zum Opfer. Jene, die das Inferno überlebt haben, finden in den ausgebrannten Landstrichen nur wenig Nahrung. Um den Felskängurus im Bundesstaat New South Wales zu helfen, haben Einsatzkräfte aus Hubschraubern nun Tonnen an Karotten und Süßkartoffeln regnen lassen …