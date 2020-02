Auch hier werden zunächst alle Zutaten miteinander vermengt. Geben Sie zwei Esslöffel Pflanzenöl in eine Pfanne und erhitzen Sie dieses. Setzen Sie anschließend 4 kleine Portionen in die Pfanne und braten Sie diese kurz an (nicht wenden)! Anschließend geben Sie jeweils einen Klecks des veganen Dotters in die Mitte des veganen Eiweißes. Das vegane Spiegelei ist in zwei bis drei Minuten fertig und passt perfekt aufs Brot!