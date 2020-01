Mit City4U gratis zu den Mega-Messe-Events

Zeitgleich zur Ferienmesse findet wie immer die Vienna Autoshow in der Messe Wien statt. Geboten werden an die 330 Neuwagen-Modelle von rund 40 Marken - darunter eine Weltpremiere, eine Europapremiere und mehr als zwei Dutzend Österreichpremieren. Elektromobilität wird in der kommenden Ausgabe großgeschrieben, denn an den Ständen und in der E-Mobility Area werden die neuesten und innovativsten Elektromobile präsentiert. Die SUV Experience im Freigelände zeigt, was in 4x4-Fahrzeugen wirklich steckt. Wer als Besucher den Hallenzutritt beschleunigen will, dem sei das Priority-Ticket samt inkludierter Garderobe empfohlen.