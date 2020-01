In der ersten 2020-er Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ spricht Michael Fally mit dem stellvertretenden Krone-Sportchef Peter Moizi über den FIS-Kongress in Thailand. Das Medien-Echo auf den Mai-Event ist riesig, nur nicht allzu positiv. Zudem reden die beiden über die Podestplatzierung von Marco Schwarz in Adelboden und über die neu entfachte Handball-Euphorie in Österreich und über Thiems Antritt bei den Australian Open.