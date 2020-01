Früher Veganerin, jetzt isst sie Hirn von Tieren

Für die Ernährungswissenschaftlerin war das was auf den Teller kommt, immer ein großes Thema. Die Ungarin beschäftigte sich viel damit, was gut für den Körper ist und was nicht. In ihren Zwanzigern kam sie zu dem Entschluss, dass eine fleischlose Ernährung besser für sie sei. Von da an war sie Vegetarierin, verzichtete jedoch nicht auf Ei, Milchprodukte oder Fisch. Obwohl sie alle Gerichte selbst kochte und zusätzlich Vitamine konsumierte, ging es ihr körperlich immer schlechter.