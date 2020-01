Vor allem problematisch wird von allen Lesern gesehen, dass Fahrverbote und Absperrungen konsequent ignoriert werden, nicht allein von Tourengehern, sondern auch von Skifahrern oder Snowboardern. Oft liest man dann von „neuen Gesetzen“ oder „besseren Regeln“ die es braucht. Aber welchen Sinn haben neue Gesetze und Regelungen, wenn schon die bestehenden nicht beachtet werden? Wie sagte einst schon Goethe so treffend: „Wer sich den Gesetzen nicht fügen will, muss die Gegend verlassen, in denen sie gelten.“