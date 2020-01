Paar in Tel Aviv im Aufzug ertrunken

Die heftigen Niederschläge haben in weiten Teilen Israels für Schäden gesorgt und auch zwei Todesopfer gefordert. In der Küstenstadt Tel Aviv ertrank ein junges Paar in einem Aufzug, der steckengeblieben war. Es hatte mit dem Lift in die Tiefgarage fahren wollen, um sein dort geparkte Auto vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen.